Песков назвал удары Украины по судам в Каспийском море чрезвычайно опасными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков назвал удары ВСУ по судам в Каспийском море чрезвычайно опасными.
- По его словам, они представляют собой очередной виток напряженности.
- Представитель Кремля выступил за борьбу с киевским режимом.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Удары ВСУ по судам в Каспийском море чрезвычайно опасны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это очередной виток напряженности", — сказал он журналистам.
По его словам, Москва видит в этом тенденцию к расширению географии боевых действий, поэтому нужно продолжать бороться с киевским режимом.
В минувшую субботу МИД Ирана заявил об ударе ВСУ по торговому судну исламской республики. Произошедшее там сравнили с провокациями перед началом Первой мировой войны. По данным ведомства, погиб член экипажа, еще один получил ранения.
Министерство подчеркнуло, что ответственность за последствия таких авантюр ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает, а также вызвало временного поверенного Украины в Тегеране.