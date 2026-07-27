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Песков назвал удары Украины по судам в Каспийском море чрезвычайно опасными - РИА Новости, 27.07.2026
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14:48 27.07.2026 (обновлено: 15:26 27.07.2026)
Песков назвал удары Украины по судам в Каспийском море чрезвычайно опасными

Песков назвал удары Киева по судам в Каспийском море новым витком напряженности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков назвал удары ВСУ по судам в Каспийском море чрезвычайно опасными.
  • По его словам, они представляют собой очередной виток напряженности.
  • Представитель Кремля выступил за борьбу с киевским режимом.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Удары ВСУ по судам в Каспийском море чрезвычайно опасны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это очередной виток напряженности", — сказал он журналистам.
По его словам, Москва видит в этом тенденцию к расширению географии боевых действий, поэтому нужно продолжать бороться с киевским режимом.
В минувшую субботу МИД Ирана заявил об ударе ВСУ по торговому судну исламской республики. Произошедшее там сравнили с провокациями перед началом Первой мировой войны. По данным ведомства, погиб член экипажа, еще один получил ранения.
Министерство подчеркнуло, что ответственность за последствия таких авантюр ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает, а также вызвало временного поверенного Украины в Тегеране.
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