Песков прокомментировал возможное "воздушное перемирие" с Украиной

"Действительно, несколько дней тому назад уже эта информация появилась, но пока это не более, чем такие измышления СМИ, средств массовой информации. Какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли у Москвы информация об этой инициативе по дипломатическим каналам.