Песков прокомментировал возможное "воздушное перемирие" с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никакой конкретики насчет возможного "воздушного перемирия" на Украине нет.
- Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что на встрече Владимира Зеленского в США будет обсуждаться инициатива "воздушного перемирия", но эта информация пока не подтверждена.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Никакой конкретики насчет возможного "воздушного перемирия" нет, как нет и новых формул и предложений по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что на встрече Владимира Зеленского в США будет обсуждаться инициатива "воздушного перемирия".
"Действительно, несколько дней тому назад уже эта информация появилась, но пока это не более, чем такие измышления СМИ, средств массовой информации. Какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли у Москвы информация об этой инициативе по дипломатическим каналам.
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