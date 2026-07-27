Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал возможное "воздушное перемирие" с Украиной - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 27.07.2026 (обновлено: 12:26 27.07.2026)
Песков прокомментировал возможное "воздушное перемирие" с Украиной

Песков: конкретики насчет "воздушного перемирия" с Украиной нет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никакой конкретики насчет возможного "воздушного перемирия" на Украине нет.
  • Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что на встрече Владимира Зеленского в США будет обсуждаться инициатива "воздушного перемирия", но эта информация пока не подтверждена.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Никакой конкретики насчет возможного "воздушного перемирия" нет, как нет и новых формул и предложений по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что на встрече Владимира Зеленского в США будет обсуждаться инициатива "воздушного перемирия".
"Действительно, несколько дней тому назад уже эта информация появилась, но пока это не более, чем такие измышления СМИ, средств массовой информации. Какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли у Москвы информация об этой инициативе по дипломатическим каналам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Россия нашла для США новые идеи для мира на Украине
Вчера, 08:00
 
Дмитрий ПесковУкраинаРоссияСШАВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала