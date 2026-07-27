В Пермском крае нашли тело художницы, унесенной во время паводка

"Сегодня я была на опознании. Тело сильно пострадало, опознать по нему невозможно, я узнала Олесю по одежде. Ее тело прошло страшный путь - 40 километров в потоке, - пока не застряло в завале из мусора и деревьев. Мы будем кремировать Олесю. Денег на это хватит из собранных средств", - написала женщина в Telegram-канале дочери.