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В Пермском крае нашли тело художницы, унесенной во время паводка - РИА Новости, 27.07.2026
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14:56 27.07.2026
В Пермском крае нашли тело художницы, унесенной во время паводка

Тело художницы, унесенной во время паводка, нашли в 40 километрах от села Кын

© МЧС Пермского края/MAXОбстановка в селе Кын Пермского края во время подтоплений
Обстановка в селе Кын Пермского края во время подтоплений - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© МЧС Пермского края/MAX
Обстановка в селе Кын Пермского края во время подтоплений. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тело художницы Олеси Косаревой, унесенной рекой во время паводка в пермском Кыну, обнаружили в 40 километрах от поселка.
  • Погибшую кремируют на средства, собранные ранее.
ПЕРМЬ, 27 июл - РИА Новости. Тело художницы Олеси Косаревой, которую 10 июля в пермском Кыну унесла река во время паводка, обнаружили в 40 километрах от поселка, погибшую кремируют, сообщила мать девушки.
"Сегодня я была на опознании. Тело сильно пострадало, опознать по нему невозможно, я узнала Олесю по одежде. Ее тело прошло страшный путь - 40 километров в потоке, - пока не застряло в завале из мусора и деревьев. Мы будем кремировать Олесю. Денег на это хватит из собранных средств", - написала женщина в Telegram-канале дочери.
Более двух недель назад во время паводка, вызванного мощными ливнями, в пермском селе Кын попала 28-летняя художница Олеся Косарева. Ее унесло потоками воды, велись поиски. В воскресенье в краевом СУСК РФ РИА Новости сообщили, что тело девушки найдено.
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