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В Свердловской области освободили от паводковых вод два дома и 206 участков - РИА Новости, 27.07.2026
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06:48 27.07.2026 (обновлено: 07:01 27.07.2026)
В Свердловской области освободили от паводковых вод два дома и 206 участков

МЧС: в Свердловской области от паводковых вод освободили 2 дома и 206 участков

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкПоследствия паводка в Свердловской области
Последствия паводка в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Последствия паводка в Свердловской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Свердловской области 2 жилых дома и 206 приусадебных участков в 12 селах освободились от паводковых вод.
  • Специалисты МЧС России продолжают работы в зоне паводка, включая мониторинг обстановки, подворовые обходы и адресную помощь населению, а также просушку домов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Два дома и 206 приусадебных участков в 12 селах в Свердловской области освободились от паводковых вод, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Паводковая обстановка в Свердловской области продолжает стабилизироваться. На подтопленных территориях продолжается освобождение объектов жилой инфраструктуры: за минувшие сутки от паводковых вод полностью освободились 2 жилых дома и 206 приусадебных участков в 12 населенных пунктах", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что специалисты МЧС России продолжают работы в зоне паводка: проводят мониторинг гидрологической обстановки, подворовые обходы, а также оказывают адресную помощь населению.
Кроме того, уточняется, что работа по просушке и откачке воды из домов по заявкам от граждан продолжается, за сутки просушены 19 домов.
"На текущие сутки затоплений не прогнозируется", - заключили в МЧС.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. По данным регионального главка МЧС и местных властей, в 10 муниципалитетах региона из-за паводка был объявлен режим ЧС.
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ПроисшествияСвердловская областьРоссияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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