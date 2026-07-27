В Свердловской области освободили от паводковых вод два дома и 206 участков

Краткий пересказ от РИА ИИ В Свердловской области 2 жилых дома и 206 приусадебных участков в 12 селах освободились от паводковых вод.

Специалисты МЧС России продолжают работы в зоне паводка, включая мониторинг обстановки, подворовые обходы и адресную помощь населению, а также просушку домов.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Два дома и 206 приусадебных участков в 12 селах в Свердловской области освободились от паводковых вод, сообщила пресс-служба МЧС России.

"Паводковая обстановка в Свердловской области продолжает стабилизироваться. На подтопленных территориях продолжается освобождение объектов жилой инфраструктуры: за минувшие сутки от паводковых вод полностью освободились 2 жилых дома и 206 приусадебных участков в 12 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что специалисты МЧС России продолжают работы в зоне паводка: проводят мониторинг гидрологической обстановки, подворовые обходы, а также оказывают адресную помощь населению.

Кроме того, уточняется, что работа по просушке и откачке воды из домов по заявкам от граждан продолжается, за сутки просушены 19 домов.

"На текущие сутки затоплений не прогнозируется", - заключили в МЧС.