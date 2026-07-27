Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в Евросоюз

ЕРЕВАН, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз, сообщает пресс-служба армянского кабмина.