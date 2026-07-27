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Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в Евросоюз - РИА Новости, 27.07.2026
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18:51 27.07.2026 (обновлено: 19:11 27.07.2026)
Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в Евросоюз

Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после подачи заявки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с Владимиром Путиным допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз.
  • Пашинян подчеркнул готовность правительства Армении решать вопросы посредством открытого, партнерского и дружественного диалога.
ЕРЕВАН, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Касательно проведения в Республике Армения референдума по вопросу членства Армении в Европейском союзе, о чем говорится в принятом 29 мая совместном заявлении глав четырех государств — членов ЕАЭС, премьер-министр Пашинян подчеркнул, что проведение референдума на практике возможно только после направления Арменией официальной заявки в Европейский союз для членства в ЕС, и когда данная тема получит предметный характер",- говорится в сообщении.
Вместе с тем Пашинян подчеркнул готовность правительства Армении решать указанные вопросы посредством открытого, партнерского и дружественного диалога, заявили в пресс-службе.
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