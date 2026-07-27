Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в Евросоюз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с Владимиром Путиным допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз.
- Пашинян подчеркнул готовность правительства Армении решать вопросы посредством открытого, партнерского и дружественного диалога.
ЕРЕВАН, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Касательно проведения в Республике Армения референдума по вопросу членства Армении в Европейском союзе, о чем говорится в принятом 29 мая совместном заявлении глав четырех государств — членов ЕАЭС, премьер-министр Пашинян подчеркнул, что проведение референдума на практике возможно только после направления Арменией официальной заявки в Европейский союз для членства в ЕС, и когда данная тема получит предметный характер",- говорится в сообщении.
Вместе с тем Пашинян подчеркнул готовность правительства Армении решать указанные вопросы посредством открытого, партнерского и дружественного диалога, заявили в пресс-службе.