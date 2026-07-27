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Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом армянских товаров - РИА Новости, 28.07.2026
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18:48 27.07.2026 (обновлено: 00:20 28.07.2026)
Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом армянских товаров

Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом армянских товаров в Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с Владимиром Путиным поднял вопрос об ограничении экспорта армянских товаров в Россию.
  • Пашинян подчеркнул, что эти меры противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза.
ЕРЕВАН, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина решить проблему с временным недопуском товаров из его республики.
В частности, он заявил главе государства, что ограничения на экспорт якобы не соответствуют установленным правилам между Ереваном и Москвой.
"Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок России противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем", — говорится в сообщении.
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