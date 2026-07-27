Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом армянских товаров

ЕРЕВАН, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина решить проблему с временным недопуском товаров из его республики.

В частности, он заявил главе государства, что ограничения на экспорт якобы не соответствуют установленным правилам между Ереваном и Москвой.