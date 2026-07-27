В Калуге прошла акция в память о детях —жертвах войны в Донбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калуге прошла акция в память о невинно погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне проведения специальной военной операции субъектов.
- Участники акции зачитали истории погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к часовне.
- Председатель региональной Общественной палаты Оксана Милованова и министр внутренней политики региона Кирилл Гуров выступили на акции с речами.
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Акция в память о невинно погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса прошла в Калуге в сквере Защитников Отечества на площади Победы, сообщило правительство Калужской области.
Участники акции зачитали истории погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к часовне во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского. Состоялась заупокойная лития.
"Мы верим в то, что эти дети, как ангелы, уходя на небеса, дают силу нашим бойцам сражаться за мирное небо над головой, дают силу всем нам помнить о них и знать, что судьба каждого ребенка бесценна и зависит от нас — от решений и поступков взрослых людей", — сказала на акции председатель региональной Общественной палаты Оксана Милованова.
Министр внутренней политики региона Кирилл Гуров подчеркнул, что гибель детей на войне является руководством к действию для всех россиян. "Мотивация — строить нашу страну, в которой не будет места подобным ужасным событиям", — сказал он.
В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе, погибших с 2014 года под огнем ВСУ. Ежегодно такие акции памяти проходят не только в ДНР, но и во многих городах России.