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В Калуге прошла акция в память о детях —жертвах войны в Донбассе - РИА Новости, 28.07.2026
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18:12 27.07.2026 (обновлено: 00:01 28.07.2026)
В Калуге прошла акция в память о детях —жертвах войны в Донбассе

В сквере Защитников Отечества почтили память детей — жертв войны в Донбассе

© Фото : Правительство Калужской областиВ Калуге прошла акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе
В Калуге прошла акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Правительство Калужской области
В Калуге прошла акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калуге прошла акция в память о невинно погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне проведения специальной военной операции субъектов.
  • Участники акции зачитали истории погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к часовне.
  • Председатель региональной Общественной палаты Оксана Милованова и министр внутренней политики региона Кирилл Гуров выступили на акции с речами.
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Акция в память о невинно погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса прошла в Калуге в сквере Защитников Отечества на площади Победы, сообщило правительство Калужской области.
Калуге в сквере Защитников Отечества на площади Победы состоялась акция в память о невинно погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне проведения специальной военной операции субъектов", — говорится в сообщении.
Акция-реквием в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Ветераны СВО почтили память детей, погибших в Донбассе
Вчера, 16:28
Участники акции зачитали истории погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к часовне во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского. Состоялась заупокойная лития.
"Мы верим в то, что эти дети, как ангелы, уходя на небеса, дают силу нашим бойцам сражаться за мирное небо над головой, дают силу всем нам помнить о них и знать, что судьба каждого ребенка бесценна и зависит от нас — от решений и поступков взрослых людей", — сказала на акции председатель региональной Общественной палаты Оксана Милованова.
Министр внутренней политики региона Кирилл Гуров подчеркнул, что гибель детей на войне является руководством к действию для всех россиян. "Мотивация — строить нашу страну, в которой не будет места подобным ужасным событиям", — сказал он.
В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе, погибших с 2014 года под огнем ВСУ. Ежегодно такие акции памяти проходят не только в ДНР, но и во многих городах России.
Акция в Донецке, посвященная памяти детям-жертвам войны - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
В Донецке прошла акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе
Вчера, 08:42
 
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