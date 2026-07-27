В Калуге прошла акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе

В Калуге прошла акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе

В Калуге прошла акция в память о детях —жертвах войны в Донбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Калуге прошла акция в память о невинно погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне проведения специальной военной операции субъектов.

Участники акции зачитали истории погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к часовне.

Председатель региональной Общественной палаты Оксана Милованова и министр внутренней политики региона Кирилл Гуров выступили на акции с речами.

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Акция в память о невинно погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса прошла в Калуге в сквере Защитников Отечества на площади Победы, сообщило правительство Калужской области.

"В Калуге в сквере Защитников Отечества на площади Победы состоялась акция в память о невинно погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса , Новороссии и приграничных к зоне проведения специальной военной операции субъектов", — говорится в сообщении.

Участники акции зачитали истории погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к часовне во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского. Состоялась заупокойная лития.

"Мы верим в то, что эти дети, как ангелы, уходя на небеса, дают силу нашим бойцам сражаться за мирное небо над головой, дают силу всем нам помнить о них и знать, что судьба каждого ребенка бесценна и зависит от нас — от решений и поступков взрослых людей", — сказала на акции председатель региональной Общественной палаты Оксана Милованова.

Министр внутренней политики региона Кирилл Гуров подчеркнул, что гибель детей на войне является руководством к действию для всех россиян. "Мотивация — строить нашу страну, в которой не будет места подобным ужасным событиям", — сказал он.