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В Пензе почтили память погибших детей Донбасса - РИА Новости, 27.07.2026
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14:33 27.07.2026
В Пензе почтили память погибших детей Донбасса

На шествии в Пензе почтили память погибших детей Донбасса

© пресс-служба губернатора Пензенской областиАкция в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Пензе. Кадр видео
Акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Пензе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© пресс-служба губернатора Пензенской области
Акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Пензе. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пензе прошла памятная акция по случаю дня памяти детей-жертв войны в Донбассе.
  • В акции приняли участие 150 человек, они пронесли портреты погибших детей.
САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Полторы сотни человек приняли участие в памятной акции в Пензе по случаю дня памяти детей-жертв войны в Донбассе, они пронесли портреты погибших детей, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Пензе активисты "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" провели памятную акцию, посвященную погибшим детям Донбасса. Колонна из 150 человек прошла до памятного знака участникам СВО. Активисты несли портреты тех, чьи жизни трагически оборвались в мирных городах и поселках", - написал Мельниченко в своем канале на платформе "Макс".
В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Памятная дата призвана увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем ВСУ. Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только в ДНР, но и во многих городах России.
Акция в Донецке, посвященная памяти детям-жертвам войны - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
В Донецке прошла акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе
Вчера, 08:42
 
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаПензаОлег МельниченкоМолодая гвардия Единой России
 
 
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