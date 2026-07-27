В Пензе почтили память погибших детей Донбасса

САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Полторы сотни человек приняли участие в памятной акции в Пензе по случаю дня памяти детей-жертв войны в Донбассе, они пронесли портреты погибших детей, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Памятная дата призвана увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем ВСУ. Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только в ДНР, но и во многих городах России.