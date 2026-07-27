В Челябинске прошла акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинске прошла акция-реквием, приуроченная ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе.
- В мероприятии приняли участие представители правительства Челябинской области, депутаты, участники СВО, представители молодежных движений и другие.
- Участники акции зачитали имена погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили цветы и белых журавликов к подножию стелы.
ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл - РИА Новости. Акция-реквием, приуроченная ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе, прошла в центре Челябинска в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Акция в Челябинске прошла у стелы "Живи" на улице Кирова, установленной в память о пропавших детях. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова, начальник управления общественных связей правительства региона Дмитрий Семенов, депутаты заксобрания области и городской думы, а также участники СВО, представители Челябинской епархии, фонда "Защитники Отечества", воспитанники образовательных организаций и представители молодежных движений.
Участники мероприятия зачитали имена погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили к подножию стелы цветы и символ акции – белые журавлики.
По словам Павловой, Челябинск вместе со всей страной присоединился ко Дню памяти детей, погибших в Донбассе.
"В первую очередь, к сожалению, погибшими становятся дети. Это самые страшные потери для нашей страны. Челябинск со всей страной скорбит по безвременно ушедшим детям", - сказала она журналистам.
В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Памятная дата призвана увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем ВСУ. Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только в ДНР, но и во многих городах России.