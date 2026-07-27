Акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Челябинске

Акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Челябинске

В Челябинске прошла акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Челябинске прошла акция-реквием, приуроченная ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе.

В мероприятии приняли участие представители правительства Челябинской области, депутаты, участники СВО, представители молодежных движений и другие.

Участники акции зачитали имена погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили цветы и белых журавликов к подножию стелы.

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл - РИА Новости. Акция-реквием, приуроченная ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе, прошла в центре Челябинска в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.

Акция в Челябинске прошла у стелы "Живи" на улице Кирова , установленной в память о пропавших детях. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова, начальник управления общественных связей правительства региона Дмитрий Семенов, депутаты заксобрания области и городской думы, а также участники СВО, представители Челябинской епархии, фонда "Защитники Отечества", воспитанники образовательных организаций и представители молодежных движений.

Участники мероприятия зачитали имена погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили к подножию стелы цветы и символ акции – белые журавлики.

По словам Павловой, Челябинск вместе со всей страной присоединился ко Дню памяти детей, погибших в Донбассе.

"В первую очередь, к сожалению, погибшими становятся дети. Это самые страшные потери для нашей страны. Челябинск со всей страной скорбит по безвременно ушедшим детям", - сказала она журналистам.