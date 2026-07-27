Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске прошла акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 27.07.2026
В Челябинске прошла акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе

В Челябинске у стелы "Живи" почтили память детей-жертв войны в Донбассе

© РИА НовостиАкция в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Челябинске
Акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Челябинске - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости
Акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Челябинске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинске прошла акция-реквием, приуроченная ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе.
  • В мероприятии приняли участие представители правительства Челябинской области, депутаты, участники СВО, представители молодежных движений и другие.
  • Участники акции зачитали имена погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили цветы и белых журавликов к подножию стелы.
ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл - РИА Новости. Акция-реквием, приуроченная ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе, прошла в центре Челябинска в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Акция в Челябинске прошла у стелы "Живи" на улице Кирова, установленной в память о пропавших детях. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова, начальник управления общественных связей правительства региона Дмитрий Семенов, депутаты заксобрания области и городской думы, а также участники СВО, представители Челябинской епархии, фонда "Защитники Отечества", воспитанники образовательных организаций и представители молодежных движений.
Акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе в Брянске - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
В Брянске прошла акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе
Вчера, 12:50
Участники мероприятия зачитали имена погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили к подножию стелы цветы и символ акции – белые журавлики.
По словам Павловой, Челябинск вместе со всей страной присоединился ко Дню памяти детей, погибших в Донбассе.
"В первую очередь, к сожалению, погибшими становятся дети. Это самые страшные потери для нашей страны. Челябинск со всей страной скорбит по безвременно ушедшим детям", - сказала она журналистам.
В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Памятная дата призвана увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем ВСУ. Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только в ДНР, но и во многих городах России.
Память детей-жертв войны в Донбассе почтили в Саратове на панихиде - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
В Саратове почтили память детей — жертв войны в Донбассе
Вчера, 12:17
 
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаЧелябинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала