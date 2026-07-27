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В Брянске прошла акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2026
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12:50 27.07.2026 (обновлено: 12:56 27.07.2026)
В Брянске прошла акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе

У Кургана Бессмертия прошла акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянске у Кургана Бессмертия прошла акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе.
  • В акции приняли участие представители правительства области, общественных организаций, участники СВО и других военных конфликтов, студенты и жители города.
  • Участники акции зачитали имена погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили к монументу цветы, игрушки и белых журавликов.
БРЯНСК, 27 июл – РИА Новости. Акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе прошла у Кургана Бессмертия в центре Брянска, передает корреспондент РИА Новости.
Памятная акция состоялась в понедельник у подножия монумента Курган Бессмертия в Брянске. Почтить память детей, погибших в Донбассе, собрались представители правительства области, общественных организаций, участники СВО и других военных конфликтов, студенты, жители города.
"С 2014 года на территории Донбасса... гибнут мирные граждане, включая самых невинных, наших детей... Атаки киевского режима уносят жизни и... детей Брянской области", - сказала детский омбудсмен Брянской области Инна Мухина, обращаясь к собравшимся.
Участники акции зачитали имена погибших детей из Донбасса и приграничных регионов России, включая Брянскую область, и почтили их память минутой молчания. Затем к монументу возложили цветы, детские игрушки и символ акции – белые журавлики.
В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Памятная дата призвана увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем ВСУ. Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только в ДНР, но и во многих городах России.
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