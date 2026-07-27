В Брянске прошла акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянске у Кургана Бессмертия прошла акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе.
- В акции приняли участие представители правительства области, общественных организаций, участники СВО и других военных конфликтов, студенты и жители города.
- Участники акции зачитали имена погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили к монументу цветы, игрушки и белых журавликов.
БРЯНСК, 27 июл – РИА Новости. Акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе прошла у Кургана Бессмертия в центре Брянска, передает корреспондент РИА Новости.
"С 2014 года на территории Донбасса... гибнут мирные граждане, включая самых невинных, наших детей... Атаки киевского режима уносят жизни и... детей Брянской области", - сказала детский омбудсмен Брянской области Инна Мухина, обращаясь к собравшимся.
Участники акции зачитали имена погибших детей из Донбасса и приграничных регионов России, включая Брянскую область, и почтили их память минутой молчания. Затем к монументу возложили цветы, детские игрушки и символ акции – белые журавлики.
В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Памятная дата призвана увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем ВСУ. Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только в ДНР, но и во многих городах России.