В Брянске прошла акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Брянске у Кургана Бессмертия прошла акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе.

В акции приняли участие представители правительства области, общественных организаций, участники СВО и других военных конфликтов, студенты и жители города.

Участники акции зачитали имена погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили к монументу цветы, игрушки и белых журавликов.

БРЯНСК, 27 июл – РИА Новости. Акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе прошла у Кургана Бессмертия в центре Брянска, передает корреспондент РИА Новости.

Памятная акция состоялась в понедельник у подножия монумента Курган Бессмертия в Брянске . Почтить память детей, погибших в Донбассе , собрались представители правительства области, общественных организаций, участники СВО и других военных конфликтов, студенты, жители города.

"С 2014 года на территории Донбасса... гибнут мирные граждане, включая самых невинных, наших детей... Атаки киевского режима уносят жизни и... детей Брянской области", - сказала детский омбудсмен Брянской области Инна Мухина, обращаясь к собравшимся.

Участники акции зачитали имена погибших детей из Донбасса и приграничных регионов России, включая Брянскую область, и почтили их память минутой молчания. Затем к монументу возложили цветы, детские игрушки и символ акции – белые журавлики.