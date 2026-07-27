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Представительница Швейцарии вступила в должность гендиректора ОЗХО - РИА Новости, 27.07.2026
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10:43 27.07.2026 (обновлено: 10:57 27.07.2026)
Представительница Швейцарии вступила в должность гендиректора ОЗХО

Сабрина Далафиор вступила в должность гендиректора ОЗХО

© Фото : Посольство Швейцарии в НидерландахСабрина Далафиор Мэттер
Сабрина Далафиор Мэттер - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Посольство Швейцарии в Нидерландах
Сабрина Далафиор Мэттер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сабрина Далафиор вступила в должность генерального директора Организации по запрещению химического оружия.
  • Она стала первой женщиной, возглавившей ОЗХО с момента ее создания.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Представительница Швейцарии Сабрина Далафиор вступила в должность генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорится в заявлении организации.
"Сегодня Сабрина Далафиор вступила в должность генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), став пятым гендиректором организации и первой женщиной, возглавившей ОЗХО с момента ее создания", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Среди ключевых приоритетов нового гендиректора ОЗХО - защита глобального запрета на химоружие, укрепление контроля за соблюдением Конвенции о запрещении химоружия, поддержка стран, включая Сирию, в ее выполнении, а также развитие сотрудничества с государствами и химической промышленностью.
В ноябре прошлого года Далафиор была назначена генеральным директором ОЗХО сроком на четыре года - с июля 2026 года по июль 2030 года.
Постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин в декабре заявлял РИА Новости, что у него состоялся "обстоятельный разговор" с Далафиор. По словам дипломата, у нее достаточно трезвый взгляд "на, мягко говоря, не самую благоприятную ситуацию, сложившуюся в ОЗХО", а также есть представление о том, как строить дальнейшую работу организации.
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В миреОрганизация по запрещению химического оружияШвейцария
 
 
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