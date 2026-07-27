Представительница Швейцарии вступила в должность гендиректора ОЗХО

Краткий пересказ от РИА ИИ Сабрина Далафиор вступила в должность генерального директора Организации по запрещению химического оружия.

Она стала первой женщиной, возглавившей ОЗХО с момента ее создания.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Представительница Швейцарии Сабрина Далафиор вступила в должность генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорится в заявлении организации.

"Сегодня Сабрина Далафиор вступила в должность генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), став пятым гендиректором организации и первой женщиной, возглавившей ОЗХО с момента ее создания", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Среди ключевых приоритетов нового гендиректора ОЗХО - защита глобального запрета на химоружие, укрепление контроля за соблюдением Конвенции о запрещении химоружия, поддержка стран, включая Сирию , в ее выполнении, а также развитие сотрудничества с государствами и химической промышленностью.

В ноябре прошлого года Далафиор была назначена генеральным директором ОЗХО сроком на четыре года - с июля 2026 года по июль 2030 года.