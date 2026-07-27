Представительница Швейцарии вступила в должность гендиректора ОЗХО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сабрина Далафиор вступила в должность генерального директора Организации по запрещению химического оружия.
- Она стала первой женщиной, возглавившей ОЗХО с момента ее создания.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Представительница Швейцарии Сабрина Далафиор вступила в должность генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорится в заявлении организации.
"Сегодня Сабрина Далафиор вступила в должность генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), став пятым гендиректором организации и первой женщиной, возглавившей ОЗХО с момента ее создания", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В ноябре прошлого года Далафиор была назначена генеральным директором ОЗХО сроком на четыре года - с июля 2026 года по июль 2030 года.
Постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин в декабре заявлял РИА Новости, что у него состоялся "обстоятельный разговор" с Далафиор. По словам дипломата, у нее достаточно трезвый взгляд "на, мягко говоря, не самую благоприятную ситуацию, сложившуюся в ОЗХО", а также есть представление о том, как строить дальнейшую работу организации.