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СМИ: Иран и Оман договариваются о возобновлении судоходства через Ормуз - РИА Новости, 27.07.2026
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20:38 27.07.2026
СМИ: Иран и Оман договариваются о возобновлении судоходства через Ормуз

Bloomberg: Иран и Оман договариваются о возобновлении судоходства через Ормуз

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и Оман пытаются достичь соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.
  • Тегеран провел «полезные дискуссии» с Оманом по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе, но ситуация остается неизменной: пролив по-прежнему закрыт.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Иран и Оман пытаются достичь соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив... Одним из обсуждаемых предложений является открытие так называемого среднего судоходного коридора в Ормузском проливе", - говорится в публикации.
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В понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран провел "полезные дискуссии" с Оманом по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе. Портал Axios ранее сообщал, что Иран и Оман достигли прогресса в ходе переговоров по вопросу судоходства в Ормузе, однако ситуация в проливе остается неизменной: он по-прежнему закрыт.
Ранее МИД Ирана заявил, что 24 и 25 июля в Тегеране прошло несколько раундов диалога между Ираном и Оманом на уровне заместителей министров иностранных дел, обсуждались общие принципы и практические механизмы для управления безопасным судоходством в Ормузском проливе. По данным ведомства, Иран и Оман достигли прогресса в диалоге по судоходству в Ормузском проливе, однако ситуация с водным маршрутом остается неизменной.
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