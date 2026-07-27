Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тюменской области ввели режим беспилотной опасности.
- Жителям региона рекомендовано при виде беспилотного летательного аппарата немедленно уйти в безопасное место и позвонить по телефону 112.
ТЮМЕНЬ, 27 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор.
"Внимание! На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении отмечается, что мера превентивная. Жителям региона рекомендовано при виде беспилотного летательного аппарата немедленно уйти в безопасное место и позвонить по телефону 112.
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