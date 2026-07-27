Гатилов заявил о дискредитации Тюрком звания Верховного комиссара ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что отсутствие консенсуса по продлению мандата Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка говорит о дискредитации им этого звания и утрате доверия.

Дипломат указал на то, что глава УВКПЧ вновь не осудил удары Киева по мирному населению, произошедшие 24 июля в Кирове и Запорожской области.

ЖЕНЕВА, 27 июл – РИА Новости. Отсутствие консенсуса по продлению мандата Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка говорит о дискредитации им этого звания и утрате доверия, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Ваша неспособность объективно, беспристрастно и добросовестно подходить к выполнению своих полномочий становится все более очевидна международному сообществу. В частности, об этом открыто говорили представители государств в стенах Генассамблеи ООН в прошедшую пятницу при вашем переназначении на высокую и ответственную должность", - сказал он в обращении к Тюрку, опубликованному в Telegram-канале постпредства РФ.

Гатилов отметил, что весьма показательно, что впервые за долгое время назначение на данный пост состоялось по итогам голосования, а не путем консенсусного одобрения кандидатуры.

"Все это наглядно свидетельствует о дискредитации вами высокого звания Верховного комиссара и утрате доверия к вам со стороны многих государств", - подчеркнул постпред.

Дипломат также указал на то, что глава УВКПЧ вновь не осудил удары Киева по мирному населению, произошедшие 24 июля в Кирове и Запорожской области.

"Вынуждены с прискорбием констатировать, что в свойственной вам лицемерной манере вы так и не удосужились хоть как-то по-человечески отреагировать на последние чудовищные преступления украинской военщины в отношении мирного населения России", - отметил Гатилов.

Губернатор Кировской области в пятницу утром сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, в результате которой пять человек погибли, 26 пострадали. В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области погибли 12 человек, еще 19 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.