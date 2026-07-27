Гатилов заявил о дискредитации Тюрком звания Верховного комиссара ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что отсутствие консенсуса по продлению мандата Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка говорит о дискредитации им этого звания и утрате доверия.
- Дипломат указал на то, что глава УВКПЧ вновь не осудил удары Киева по мирному населению, произошедшие 24 июля в Кирове и Запорожской области.
ЖЕНЕВА, 27 июл – РИА Новости. Отсутствие консенсуса по продлению мандата Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка говорит о дискредитации им этого звания и утрате доверия, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Ваша неспособность объективно, беспристрастно и добросовестно подходить к выполнению своих полномочий становится все более очевидна международному сообществу. В частности, об этом открыто говорили представители государств в стенах Генассамблеи ООН в прошедшую пятницу при вашем переназначении на высокую и ответственную должность", - сказал он в обращении к Тюрку, опубликованному в Telegram-канале постпредства РФ.
Гатилов отметил, что весьма показательно, что впервые за долгое время назначение на данный пост состоялось по итогам голосования, а не путем консенсусного одобрения кандидатуры.
"Все это наглядно свидетельствует о дискредитации вами высокого звания Верховного комиссара и утрате доверия к вам со стороны многих государств", - подчеркнул постпред.
Дипломат также указал на то, что глава УВКПЧ вновь не осудил удары Киева по мирному населению, произошедшие 24 июля в Кирове и Запорожской области.
"Вынуждены с прискорбием констатировать, что в свойственной вам лицемерной манере вы так и не удосужились хоть как-то по-человечески отреагировать на последние чудовищные преступления украинской военщины в отношении мирного населения России", - отметил Гатилов.
Губернатор Кировской области в пятницу утром сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, в результате которой пять человек погибли, 26 пострадали. В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области погибли 12 человек, еще 19 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.
Генассамблея ООН ранее поддержала продление полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года. Россия предлагала продлить полномочия Тюрка до 31 декабря 2026 года, синхронизируя его со сроком полномочий действующего Генерального секретаря Антониу Гутерреша, но такое предложение не нашло поддержки. Против инициативы РФ проголосовало 71 государство. А 19 стран, включая и США, поддержали инициативу.