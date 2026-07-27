Гатилов: Россия ждет от ООН справедливой оценки кровавых преступлений Киева

"В очередной раз призываю вас и всех ооновских правозащитников дать справедливую и беспристрастную оценку кровавым преступлениям киевского режима, включая теракты в Кировской и Запорожской областях", - сказал он.

Замалчивание подобных акций киевского режима равносильно их одобрению и подталкиванию к совершению новых аналогичных злодеяний, жертвами которых становятся мирные люди, подчеркнул дипломат.

Губернатор Кировской области ранее сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, в результате которой пять человек погибли, 26 пострадали. В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области погибли 12 человек, еще 19 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.