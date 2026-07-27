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Гатилов: Россия ждет от ООН справедливой оценки кровавых преступлений Киева - РИА Новости, 27.07.2026
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16:59 27.07.2026 (обновлено: 17:09 27.07.2026)
Гатилов: Россия ждет от ООН справедливой оценки кровавых преступлений Киева

Гатилов: РФ призвала ООН дать справедливую оценку кровавым преступлениям Киева

© Фото : Следком/MAXПоследствия атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Следком/MAX
Последствия атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призывает ООН дать справедливую и беспристрастную оценку действиям киевского режима.
  • Дипломат осудил отсутствие реакции со стороны УВКПЧ ООН по поводу ударов Киева в Кировской и Запорожской областях.
  • В результате атак в Кировской области погибли пять человек, 26 пострадали, а в Запорожской области — 12 человек погибли, 19 пострадали.
ЖЕНЕВА, 27 июл – РИА Новости. Россия призывает ООН дать справедливую и беспристрастную оценку кровавым преступлениям киевского режима, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Дипломат осудил отсутствие реакции со стороны верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им управления (УВКПЧ) по поводу недавних ударов Киева в Кирове и Запорожской области.
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"В очередной раз призываю вас и всех ооновских правозащитников дать справедливую и беспристрастную оценку кровавым преступлениям киевского режима, включая теракты в Кировской и Запорожской областях", - сказал он.
Замалчивание подобных акций киевского режима равносильно их одобрению и подталкиванию к совершению новых аналогичных злодеяний, жертвами которых становятся мирные люди, подчеркнул дипломат.
Губернатор Кировской области ранее сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, в результате которой пять человек погибли, 26 пострадали. В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области погибли 12 человек, еще 19 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевООНВ миреКировЗапорожская областьГеннадий ГатиловВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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