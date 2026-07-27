Омская полиция проверяет информацию о блогерше, оскорблявшей участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полицейские проводят проверку по поводу информации о блогерше из Омска, которая во время своих трансляций оскорбляла участников СВО и членов их семей.
- Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что материалы направлены в МВД с просьбой провести проверку.
ОМСК, 27 июл - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по поводу информации о блогерше из Омска, которая во время своих трансляций оскорбляла участников СВО и членов их семей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Омской области.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала в своем Telegram-канале, что треш-стримерша из Омска в своих трансляциях систематически дискредитирует армию, оскорбляет участников СВО и членов их семей. Она отметила, что материалы направлены в МВД с просьбой провести проверку.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - сказали в пресс-службе.
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18 июня 2025, 17:42