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Омская полиция проверяет информацию о блогерше, оскорблявшей участников СВО - РИА Новости, 27.07.2026
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10:44 27.07.2026
Омская полиция проверяет информацию о блогерше, оскорблявшей участников СВО

Полиция проверит треш-стримершу из Омска, оскорблявшую участников СВО и их семьи

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полицейские проводят проверку по поводу информации о блогерше из Омска, которая во время своих трансляций оскорбляла участников СВО и членов их семей.
  • Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что материалы направлены в МВД с просьбой провести проверку.
ОМСК, 27 июл - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по поводу информации о блогерше из Омска, которая во время своих трансляций оскорбляла участников СВО и членов их семей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Омской области.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала в своем Telegram-канале, что треш-стримерша из Омска в своих трансляциях систематически дискредитирует армию, оскорбляет участников СВО и членов их семей. Она отметила, что материалы направлены в МВД с просьбой провести проверку.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - сказали в пресс-службе.
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ОмскОмская областьЕкатерина МизулинаПроисшествия
 
 
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