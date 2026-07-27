Подмосковный детский центр Рошаля показали делегации омбудсменов

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Делегация, состоявшая из омбудсменов, посетила Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля в Подмосковье, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

"Для нас было особенно важно в рамках мероприятий, посвященных 25-летию нашего аппарата, показать нашим уважаемым коллегам-омбудсменам уникальное учреждение – Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля. Здесь каждый день делается все для сохранения здоровья самых маленьких жителей нашей страны. Я уверена, что наши гости по достоинству оценили тот труд и профессионализм, который царит в этих стенах. Благодарю главного врача Татьяну Владимировну Шаповаленко за внимание и уделенное нам время", – приводятся в сообщении слова уполномоченного по правам человека Подмосковья Ирины Фаевской.

Детский центр был открыт в подмосковном Красногорске 21 августа 2024 года при поддержке президента Российской Федерации. За это время помощь получили более 460 тысяч детей из Московской области и 75 регионов России.

В рамках работы второго дня делегация омбудсменов также посетила Истринскую сыроварню Олега Сироты. Уполномоченным провели экскурсию по производству, рассказали о всех этапах приготовления сыра — от поступления молока и закваски до формирования, созревания и хранения. Омбудсмены увидели цеха и процесс создания различных видов сыра. В конце экскурсии гостям предложили попробовать несколько сортов собственной продукции.