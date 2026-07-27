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ОАЭ осудили атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии с территории Ирака - РИА Новости, 27.07.2026
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21:55 27.07.2026
ОАЭ осудили атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии с территории Ирака

МИД ОАЭ осудил атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии с территории Ирака

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ
Флаг ОАЭ - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти ОАЭ резко осудили атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, совершенные с помощью беспилотников с территории Ирака.
  • МИД ОАЭ заявил, что эти нападения представляют собой вопиющее нарушение суверенитета Саудовской Аравии, и выразил поддержку мерам по обеспечению безопасности королевства.
ДУБАЙ, 27 июл - РИА Новости. Власти ОАЭ резко осудили атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, совершенные с помощью беспилотников с территории Ирака, сообщает МИД ОАЭ.
"Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили враждебные атаки беспилотников, совершенные с территории Ирака, целью которых были нефтяные объекты в Восточной провинции и Эр-Рияде в братском Королевстве Саудовская Аравия", - говорится в заявлении эмиратского МИД.
В своем заявлении эмиратский МИД также заявил, что эти нападения представляют собой вопиющее нарушение суверенитета Саудовской Аравии, и выразил поддержку всем мерам, направленным на обеспечение безопасности и стабильности королевства.
Ранее министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате нескольких беспилотников, запущенных из Ирака по нефтяным объектам в Эр-Рияде и на востоке королевства.
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