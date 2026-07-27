ОАЭ осудили атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии с территории Ирака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти ОАЭ резко осудили атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, совершенные с помощью беспилотников с территории Ирака.
- МИД ОАЭ заявил, что эти нападения представляют собой вопиющее нарушение суверенитета Саудовской Аравии, и выразил поддержку мерам по обеспечению безопасности королевства.
ДУБАЙ, 27 июл - РИА Новости. Власти ОАЭ резко осудили атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, совершенные с помощью беспилотников с территории Ирака, сообщает МИД ОАЭ.
В своем заявлении эмиратский МИД также заявил, что эти нападения представляют собой вопиющее нарушение суверенитета Саудовской Аравии, и выразил поддержку всем мерам, направленным на обеспечение безопасности и стабильности королевства.
Ранее министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате нескольких беспилотников, запущенных из Ирака по нефтяным объектам в Эр-Рияде и на востоке королевства.