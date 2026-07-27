Новак и Прокопьев обсудили меры по насыщению Алтая топливом

"Отдельное внимание уделили реализуемым на территории субъекта мерам, направленным на насыщение внутреннего рынка топлива, поддержку производителей и поставщиков, обеспечение необходимыми ресурсами экстренных служб", - добавляется в сообщении.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.