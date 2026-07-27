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Новак и Прокопьев обсудили меры по насыщению Алтая топливом - РИА Новости, 27.07.2026
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17:31 27.07.2026

Новак и Прокопьев обсудили меры по насыщению Алтая топливом

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Александр Новак провел рабочую встречу с председателем правительства Республики Алтай Александром Прокопьевым.
  • Обсуждались меры по насыщению региона топливом, текущий уровень запасов нефтепродуктов, состояние логистических маршрутов и заправочной инфраструктуры.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак с председателем правительства Республики Алтай Александром Прокопьевым обсудили меры по насыщению региона топливом, сообщило правительство России.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак провел рабочую встречу с председателем правительства Республики Алтай Александром Прокопьевым", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что стороны обсудили топливообеспечение региона, текущий уровень запасов нефтепродуктов, состояние логистических маршрутов и заправочной инфраструктуры.
"Отдельное внимание уделили реализуемым на территории субъекта мерам, направленным на насыщение внутреннего рынка топлива, поддержку производителей и поставщиков, обеспечение необходимыми ресурсами экстренных служб", - добавляется в сообщении.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
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РоссияРеспублика АлтайАлександр Новак
 
 
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