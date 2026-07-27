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NIS подала заявку США на продление лицензии, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.07.2026
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22:57 27.07.2026
NIS подала заявку США на продление лицензии, сообщили СМИ

РТС: российско-сербская NIS подала заявку США на продление лицензии

© Фото : NISОфис компании NIS в Белграде
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : NIS
Офис компании NIS в Белграде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Нефтяная индустрия Сербии" под санкциями США подала заявку на выдачу лицензии на операционную деятельность.
  • Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило срок по продаже контрольного пакета акций NIS венгерской компании MOL и лицензию на операционную деятельность NIS до 31 июля.
БЕЛГРАД, 27 июл – РИА Новости. Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США подала американскому минфину очередную заявку на выдачу лицензии на операционную деятельность, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило ранее до 31 июля срок по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL. OFAC также продлило лицензию на операционную деятельность NIS до 31 июля.
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"Как нам стало известно, NIS подала минфину США новый запрос на получение лицензии, которая бы обеспечила продолжение операционной деятельности компании", - передает телеканал.
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич и госсекретарь США Марко Рубио открыли 17 июля в Вашингтоне первый раунд стратегического диалога подписанием меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетической инфраструктуры и региональной энергетической безопасности, и других документов.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович после этого заявила, что начало стратегического диалога Сербии и США будет способствовать решению вопроса американских санкций в NIS, в связи с которыми Вашингтон, по ее словам, неоднократно проявлял "понимание".
В середине июля Джедович-Ханданович сообщила, что компании из США построят крупнейшую реверсивную (гидроаккумулирующую электростанцию, ГАЭС) в Европе на Дунае между Сербией и Румынией мощностью до 2,4 тысячи мегаватт. Власти Сербии в рамках стратегического партнерства в энергетике ранее пригласили компании США к участию в строительстве ГАЭС на Дунае.
Строительная компания Bechtel из США ранее вела переговоры с властями Сербии об участии в проектировании и строительстве ГЭС "Джердап 3" совокупной мощностью 2,4 тысячи мегаватт с еще 400 мегаваттами возможностей для производства электроэнергии с помощью ветра и солнца.
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