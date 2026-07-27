NIS подала заявку США на продление лицензии, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ "Нефтяная индустрия Сербии" под санкциями США подала заявку на выдачу лицензии на операционную деятельность.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило срок по продаже контрольного пакета акций NIS венгерской компании MOL и лицензию на операционную деятельность NIS до 31 июля.

БЕЛГРАД, 27 июл – РИА Новости. Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США подала американскому минфину очередную заявку на выдачу лицензии на операционную деятельность, передает Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США подала американскому минфину очередную заявку на выдачу лицензии на операционную деятельность, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило ранее до 31 июля срок по продаже контрольного пакета в 56,15% акций " Газпром нефти " российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL. OFAC также продлило лицензию на операционную деятельность NIS до 31 июля.

"Как нам стало известно, NIS подала минфину США новый запрос на получение лицензии, которая бы обеспечила продолжение операционной деятельности компании", - передает телеканал.

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич и госсекретарь США Марко Рубио открыли 17 июля в Вашингтоне первый раунд стратегического диалога подписанием меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетической инфраструктуры и региональной энергетической безопасности, и других документов.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович после этого заявила, что начало стратегического диалога Сербии и США будет способствовать решению вопроса американских санкций в NIS, в связи с которыми Вашингтон, по ее словам, неоднократно проявлял "понимание".

В середине июля Джедович-Ханданович сообщила, что компании из США построят крупнейшую реверсивную (гидроаккумулирующую электростанцию, ГАЭС) в Европе на Дунае между Сербией и Румынией мощностью до 2,4 тысячи мегаватт. Власти Сербии в рамках стратегического партнерства в энергетике ранее пригласили компании США к участию в строительстве ГАЭС на Дунае.