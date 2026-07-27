В Николаеве прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве на юге Украины прогремели два взрыва на фоне воздушной тревоги.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Два взрыва прогремели в понедельник в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Чуть позже телеканал сообщил о втором взрыве.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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