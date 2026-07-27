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Цена нефти Brent опустилась ниже 85 долларов впервые с 17 июля - РИА Новости, 27.07.2026
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12:41 27.07.2026
Цена нефти Brent опустилась ниже 85 долларов впервые с 17 июля

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель впервые с 17 июля

© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Hasan Jamali
Добыча нефти. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть снижаются более чем на 7%.
  • Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 85 долларов впервые с 17 июля.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 7% в понедельник, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 85 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.34 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 7,32% относительно предыдущего закрытия - до 84,97 доллара за баррель. Показатель впервые с 17 июля опустился ниже 85 долларов.
Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели в то же время на 7,56% - до 82,56 доллара за баррель.
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ЭкономикаBrentWTI (нефть)Нефть
 
 
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