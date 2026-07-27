Цена нефти Brent опустилась ниже 85 долларов впервые с 17 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть снижаются более чем на 7%.
- Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 85 долларов впервые с 17 июля.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 7% в понедельник, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 85 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.34 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 7,32% относительно предыдущего закрытия - до 84,97 доллара за баррель. Показатель впервые с 17 июля опустился ниже 85 долларов.
Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели в то же время на 7,56% - до 82,56 доллара за баррель.