Цена нефти Brent опустилась ниже 85 долларов впервые с 17 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ Мировые цены на нефть снижаются более чем на 7%.

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 85 долларов впервые с 17 июля.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 7% в понедельник, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 85 долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 12.34 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 7,32% относительно предыдущего закрытия - до 84,97 доллара за баррель. Показатель впервые с 17 июля опустился ниже 85 долларов.