Ученые нашли способ терапии "неизлечимого" вида рака

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые РУДН в составе международного научного коллектива предложили дополнить лучевую терапию ингибиторами PCSK9 для борьбы с аденокарциномой легкого, которая плохо поддается стандартному лечению.

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Способ борьбы с одним из видов рака легкого, который практически не поддается лечению стандартными способами (хирургия, химиотерапия), предложили ученые Способ борьбы с одним из видов рака легкого, который практически не поддается лечению стандартными способами (хирургия, химиотерапия), предложили ученые РУДН в составе международного научного коллектива. Исследователи предложили дополнить лучевую терапию воздействием на организм ингибиторов PCSK9 (такие препараты применяются, например, для лечения сахарного диабета и снижения уровня холестерина), сообщили в пресс‑службе вуза.

Аденокарцинома легкого — самый часто встречающийся тип злокачественной опухоли легкого (наиболее распространенный вид рака в России и во всем мире). У некоторых пациентов, страдающих этим заболеванием, в генах есть мутации, которые делают стандартные методы лечения неэффективными. Поэтому для современной биомедицины поиск и комбинация разных способов лечения больных с аденокарциномой легкого — очень актуальная задача, рассказали в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).

Команда ученых из Института молекулярной и клеточной медицины РУДН совместно с коллегами из России и КНР создала in vitro специальные культуры агрессивных клеток рака легких. Модификация клеток рака была выполнена с помощью "молекулярных ножниц" CRISPR/Cas9. Затем ученые подвергли клонированные клетки-"мутанты" радиоактивному облучению с параллельным воздействием препаратов, подавляющих действие фермента PCSK9, выделяемого печенью, кишечником, поджелудочной железой и жировыми тканями и "управляющего" частью процессов обмена веществ в живых организмах.

Проведенный эксперимент показал, что сочетание адронной терапии и препаратов-ингибиторов PCSK9 уничтожает раковые клетки эффективнее стандартных форм лечения.

© Фото из личного архива Алены Ганцовой Сотрудник НИИ МКМ РУДН Алена Ганцова демонстрирует иммунодефицитную мышь линии Nude (в таких животных "выращивают" человеческие опухоли для дальнейшего облучения нейтронами и протонами) © Фото из личного архива Алены Ганцовой Сотрудник НИИ МКМ РУДН Алена Ганцова демонстрирует иммунодефицитную мышь линии Nude (в таких животных "выращивают" человеческие опухоли для дальнейшего облучения нейтронами и протонами)

"Адронная терапия — это новый шаг в развитии лучевой терапии. Она позволяет прицельно облучать мощным пучком заряженных ядерных частиц (например, протонов или нейтронов) больные клетки, не затрагивая здоровые ткани и органы пациента. Она мощная и очень точная", — рассказала одна из авторов исследования, сотрудник лаборатории экспериментальной морфологии НИИ МКМ РУДН Алена Ганцова.

По ее словам, вместе с коллегами из МРНЦ им. Цыба в Обнинске проводилось облучение клеток-мутантов как нейтронами, так и протонами, и в обоих случаях комбинированная терапия (радиация и ингибиторы) показала хороший результат.

Ганцова отметила, что важный вклад в исследование внес профессор из университета Фудань в КНР Сюхуэй Бао, который предположил, что молекула-ингибитор фермента PCSK9 может усиливать действие лучевой терапии на клетки рака легкого.

Исследователь также рассказала, что в настоящее время научный коллектив моделирует рак легких in vivo на лабораторных животных. По результатам экспериментов in vivo планируется исследовать и описать, как в живом организме под воздействием облучения нейтронами запускаются механизмы иммунного ответа.