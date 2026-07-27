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Ученые нашли способ терапии "неизлечимого" вида рака - РИА Новости, 27.07.2026
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Наука
 
08:00 27.07.2026
Ученые нашли способ терапии "неизлечимого" вида рака

Ученые РУДН предложили лечить рак радиацией и препаратом для диабетиков

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомРаковая клетка
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые РУДН в составе международного научного коллектива предложили дополнить лучевую терапию ингибиторами PCSK9 для борьбы с аденокарциномой легкого, которая плохо поддается стандартному лечению.
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Способ борьбы с одним из видов рака легкого, который практически не поддается лечению стандартными способами (хирургия, химиотерапия), предложили ученые РУДН в составе международного научного коллектива. Исследователи предложили дополнить лучевую терапию воздействием на организм ингибиторов PCSK9 (такие препараты применяются, например, для лечения сахарного диабета и снижения уровня холестерина), сообщили в пресс‑службе вуза.
Аденокарцинома легкого — самый часто встречающийся тип злокачественной опухоли легкого (наиболее распространенный вид рака в России и во всем мире). У некоторых пациентов, страдающих этим заболеванием, в генах есть мутации, которые делают стандартные методы лечения неэффективными. Поэтому для современной биомедицины поиск и комбинация разных способов лечения больных с аденокарциномой легкого — очень актуальная задача, рассказали в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).
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В России разработали новые вещества для лечения агрессивных форм рака
17 апреля 2024, 09:00
Команда ученых из Института молекулярной и клеточной медицины РУДН совместно с коллегами из России и КНР создала in vitro специальные культуры агрессивных клеток рака легких. Модификация клеток рака была выполнена с помощью "молекулярных ножниц" CRISPR/Cas9. Затем ученые подвергли клонированные клетки-"мутанты" радиоактивному облучению с параллельным воздействием препаратов, подавляющих действие фермента PCSK9, выделяемого печенью, кишечником, поджелудочной железой и жировыми тканями и "управляющего" частью процессов обмена веществ в живых организмах.
Проведенный эксперимент показал, что сочетание адронной терапии и препаратов-ингибиторов PCSK9 уничтожает раковые клетки эффективнее стандартных форм лечения.
© Фото из личного архива Алены ГанцовойСотрудник НИИ МКМ РУДН Алена Ганцова демонстрирует иммунодефицитную мышь линии Nude (в таких животных "выращивают" человеческие опухоли для дальнейшего облучения нейтронами и протонами)
Сотрудник НИИ МКМ РУДН Алена Ганцова демонстрирует иммунодефицитную мышь линии Nude (в таких животных выращивают человеческие опухоли для дальнейшего облучения нейтронами и протонами) - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото из личного архива Алены Ганцовой
Сотрудник НИИ МКМ РУДН Алена Ганцова демонстрирует иммунодефицитную мышь линии Nude (в таких животных "выращивают" человеческие опухоли для дальнейшего облучения нейтронами и протонами)
"Адронная терапия — это новый шаг в развитии лучевой терапии. Она позволяет прицельно облучать мощным пучком заряженных ядерных частиц (например, протонов или нейтронов) больные клетки, не затрагивая здоровые ткани и органы пациента. Она мощная и очень точная", — рассказала одна из авторов исследования, сотрудник лаборатории экспериментальной морфологии НИИ МКМ РУДН Алена Ганцова.
По ее словам, вместе с коллегами из МРНЦ им. Цыба в Обнинске проводилось облучение клеток-мутантов как нейтронами, так и протонами, и в обоих случаях комбинированная терапия (радиация и ингибиторы) показала хороший результат.
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В России предложили новый метод прогноза выживаемости при раке легких
16 октября 2023, 12:54
Ганцова отметила, что важный вклад в исследование внес профессор из университета Фудань в КНР Сюхуэй Бао, который предположил, что молекула-ингибитор фермента PCSK9 может усиливать действие лучевой терапии на клетки рака легкого.
Исследователь также рассказала, что в настоящее время научный коллектив моделирует рак легких in vivo на лабораторных животных. По результатам экспериментов in vivo планируется исследовать и описать, как в живом организме под воздействием облучения нейтронами запускаются механизмы иммунного ответа.
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В России разработали новый метод лучевой терапии при раке груди
26 марта, 09:00
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 24‑45‑00031 "Роль и механизм ингибирования PCSK9 для повышения эффективности адронной терапии путем ремоделирования опухолевого иммунного микроокружения аденокарциномы легкого с мутацией STK11").
 
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