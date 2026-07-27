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"Макс" запустил возможность публиковать истории на Android - РИА Новости, 27.07.2026
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13:32 27.07.2026
"Макс" запустил возможность публиковать истории на Android

"Макс" запустил функцию публикации историй для пользователей Android

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная платформа «Макс» запустила функцию публикации историй для пользователей Android.
  • Для доступа к функции необходимо установить последнюю версию приложения из магазина RuStore.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Национальная платформа "Макс" запустила функцию публикации историй для пользователей Android, сообщила компания.
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"Возможность опубликовать историю доступна пользователям Android. Для доступа к функциональности необходимо установить последнюю версию приложения из магазина RuStore", - говорится в сообщении.
Отмечается, что историю можно опубликовать в фото- и видеоформатах, а также редактировать. У автора есть возможность выбирать, кому и в течение какого времени показывать публикацию, а у зрителя - ответить на нее и поставить реакцию.
Так, поделиться историей можно в разделе "Чаты" в верхней части экрана. Для публикации необходимо нажать на "+" рядом с фото профиля. "Автор увидит количество просмотров и реакций, а также таймер с оставшимся временем активности публикации", - добавили в пресс-службе.
"Макс" - национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. Она позволяет пользователям обмениваться сообщениями, аудио и видеозвонками, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
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