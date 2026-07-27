"Макс" запустил возможность публиковать истории на Android

Краткий пересказ от РИА ИИ Национальная платформа «Макс» запустила функцию публикации историй для пользователей Android.

Для доступа к функции необходимо установить последнюю версию приложения из магазина RuStore.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Национальная платформа "Макс" запустила функцию публикации историй для пользователей Android, сообщила компания.

« "Возможность опубликовать историю доступна пользователям Android. Для доступа к функциональности необходимо установить последнюю версию приложения из магазина RuStore", - говорится в сообщении.

Отмечается, что историю можно опубликовать в фото- и видеоформатах, а также редактировать. У автора есть возможность выбирать, кому и в течение какого времени показывать публикацию, а у зрителя - ответить на нее и поставить реакцию.

Так, поделиться историей можно в разделе "Чаты" в верхней части экрана. Для публикации необходимо нажать на "+" рядом с фото профиля. "Автор увидит количество просмотров и реакций, а также таймер с оставшимся временем активности публикации", - добавили в пресс-службе.