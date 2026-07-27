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Самолет-разведчик НАТО летал над Черным морем более шести часов - РИА Новости, 27.07.2026
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16:46 27.07.2026
Самолет-разведчик НАТО летал над Черным морем более шести часов

Bombardier Artemis II совершил шестичасовой полет над Черным морем

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет-разведчик Bombardier Artemis II, принадлежащий НАТО, совершал полет над акваторией Черного моря более шести часов.
  • Bombardier Artemis вылетел из аэропорта города Констанца в Румынии и осуществлял патрулирование над южной частью Черного моря вдоль берегов Турции.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Самолет-разведчик Bombardier Artemis II, принадлежащий НАТО, совершал полет над акваторией Черного моря более шести часов, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Согласно изученным данным, Bombardier Artemis вылетел из аэропорта города Констанца в Румынии и осуществлял патрулирование над южной частью Черного моря вдоль берегов Турции. Он совершил несколько разворотов, после чего направился обратно в Румынию.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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