Самолет-разведчик НАТО летал над Черным морем более шести часов

ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Самолет-разведчик Bombardier Artemis II, принадлежащий НАТО, совершал полет над акваторией Черного моря более шести часов, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.