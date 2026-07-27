Весь российский народ поддерживает участников СВО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что весь российский народ поддерживает участников СВО.
- Он провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Весь российский народ поддерживает участников СВО, мы сделаем все для победы России, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России", - сказал глава государства в ходе встречи.