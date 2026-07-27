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МВФ не видит необходимости в новой финансовой помощи Аргентине - РИА Новости, 27.07.2026
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20:41 27.07.2026
МВФ не видит необходимости в новой финансовой помощи Аргентине

Георгиева: МВФ не видит необходимости в новой финансовой помощи Аргентине

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкКристалина Георгиева
Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Кристалина Георгиева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кристалина Георгиева, глава Международного валютного фонда, сообщила, что Аргентина в настоящее время не нуждается в дополнительной финансовой помощи фонда.
  • Георгиева отметила, что Аргентина находится в более крепком финансовом положении благодаря напряженной работе правительства.
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд не видит условий для того, чтобы Аргентина снова прибегла к новой финансовой помощи фонда, сообщила его глава Кристалина Георгиева.
Она находится с визитом в Аргентине, где проведет встречу с министром экономики и президентом страны.
"Я не вижу необходимости в том, чтобы Аргентина снова просила дополнительное финансирование у фонда... Страна на хорошем пути", - сказала Георгиева журналистам.
Она отметила, что Аргентина находится в более крепком финансовом положении, что является результатом напряженной работы правительства.
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