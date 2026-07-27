МВФ не видит необходимости в новой финансовой помощи Аргентине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кристалина Георгиева, глава Международного валютного фонда, сообщила, что Аргентина в настоящее время не нуждается в дополнительной финансовой помощи фонда.
- Георгиева отметила, что Аргентина находится в более крепком финансовом положении благодаря напряженной работе правительства.
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд не видит условий для того, чтобы Аргентина снова прибегла к новой финансовой помощи фонда, сообщила его глава Кристалина Георгиева.
Она находится с визитом в Аргентине, где проведет встречу с министром экономики и президентом страны.
"Я не вижу необходимости в том, чтобы Аргентина снова просила дополнительное финансирование у фонда... Страна на хорошем пути", - сказала Георгиева журналистам.
Она отметила, что Аргентина находится в более крепком финансовом положении, что является результатом напряженной работы правительства.