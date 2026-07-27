ВС России уничтожили мост в Сумской области, использовавшийся ВСУ

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы России авиабомбами ФАБ-250-270 уничтожили автомобильный мост через реку Локня в районе населенного пункта Уланово в Сумской области, сообщило в понедельник Минобороны.

Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено полное разрушение моста, что существенно нарушило логистические возможности подразделений противника в этом районе.