ВС России уничтожили мост в Сумской области, использовавшийся ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВКС России уничтожили автомобильный мост через реку Локня в районе Уланово в Сумской области.
- Для удара были применены четыре осколочно-фугасные авиабомбы ФАБ-250-270.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы России авиабомбами ФАБ-250-270 уничтожили автомобильный мост через реку Локня в районе населенного пункта Уланово в Сумской области, сообщило в понедельник Минобороны.
Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено полное разрушение моста, что существенно нарушило логистические возможности подразделений противника в этом районе.
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