Движение по Крымскому мосту возобновили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.
- Сообщение о перекрытии движения поступило в 5.26 мск в понедельник.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Сообщение о перекрытии движения поступило в 5.26 мск в понедельник.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Константинов: атаки Киева на Крымский мост носят идеологический характер
19 июня 2025, 10:44