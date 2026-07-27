На фестивале "Моспитомец" обрели дом девять кошек и пять собак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На фестивале "Моспитомец" на ВДНХ девять кошек и пять собак нашли новых хозяев.
- Домашними кошками теперь стали Лазурит, Сержио, Шуша, Лапочка, Алехандро, Жемчуг, Кета, Тролль и Эми.
- Собака по имени Юта из приюта Западного административного округа пользовалась особой популярностью.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Девять кошек и пять собак нашли новых хозяев на фестивале "Моспитомец" на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Фестиваль "Моспитомец" прошел рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве". <…> Девять кошек уже забрали домой, еще пять собак обретут будущих хозяев в ближайшее время — за ними новые семьи приедут в городские приюты", — говорится в релизе.
Дом обрели кошки Лазурит, Сержио, Шуша, Лапочка, Алехандро, Жемчуг, Кета, Тролль и Эми. Среди собак особой популярностью пользовалась Юта из приюта Западного административного округа.
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14 января, 09:24