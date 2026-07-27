Синоптик опроверг риск урагана в Московском регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Голубев, начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России, сообщил, что урагана в Московском регионе во вторник не будет.
- Во второй половине дня вторника в Москве местами пройдет дождь, а области стоит готовиться к ливню с грозами.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Урагана не будет в Московском регионе во вторник, так как порывы ветра в непогоду составят до 17 метров в секунду, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Ураган не появится в Московском регионе во вторник, так как для его возникновения нужны порывы ветра от 33 метров секунду и выше, а в Москве и области ожидается только до 17 метров в секунду во время непогоды", - пояснил специалист.
Голубев уточнил, что во второй половине дня вторника в Москве местами пройдет дождь, а области стоит готовиться к ливню с грозами.