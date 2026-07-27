Синоптик опроверг риск урагана в Московском регионе

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Урагана не будет в Московском регионе во вторник, так как порывы ветра в непогоду составят до 17 метров в секунду, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.