Рейтинг@Mail.ru
Синоптик опроверг риск урагана в Московском регионе - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 27.07.2026
Синоптик опроверг риск урагана в Московском регионе

Синоптик Голубев: урагана не будет в Московском регионе во вторник

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Голубев, начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России, сообщил, что урагана в Московском регионе во вторник не будет.
  • Во второй половине дня вторника в Москве местами пройдет дождь, а области стоит готовиться к ливню с грозами.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Урагана не будет в Московском регионе во вторник, так как порывы ветра в непогоду составят до 17 метров в секунду, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Ураган не появится в Московском регионе во вторник, так как для его возникновения нужны порывы ветра от 33 метров секунду и выше, а в Москве и области ожидается только до 17 метров в секунду во время непогоды", - пояснил специалист.
Голубев уточнил, что во второй половине дня вторника в Москве местами пройдет дождь, а области стоит готовиться к ливню с грозами.
Девушка гуляет в парке ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Синоптик рассказал, когда 30-градусная жара вернется в Москву
Вчера, 09:28
 
МоскваРоссияАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала