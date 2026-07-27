Движение в районе ДТП с фурой в Новой Москве затруднено на 1,5 километра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Калужском шоссе в районе Вороново в Новой Москве произошло ДТП с участием легковушки и фуры, после которого возник пожар.
- Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Движение в районе ДТП с фурой на Калужском шоссе в Новой Москве затруднено на 1,5 километра, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее в ГУМЧС столицы сообщали РИА Новости о пожаре на Калужском шоссе в районе Вороново в Новой Москве, который произошел после столкновения легковушки и фуры.
"Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра. Учитывайте ограничения при планировании поездки", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.