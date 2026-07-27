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В Москве вспыхнул пожар после столкновения легковушки и фуры - РИА Новости, 27.07.2026
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22:08 27.07.2026 (обновлено: 22:18 27.07.2026)
В Москве вспыхнул пожар после столкновения легковушки и фуры

В Москве на Калужской шоссе вспыхнул пожар после столкновения легковушки и фуры

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи и пожарная машина
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Автомобиль скорой помощи и пожарная машина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Калужском шоссе в Москве произошло столкновение легковушки и фуры.
  • Сотрудники МЧС работают на месте пожара, возникшего после ДТП.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС работают на месте пожара, возникшего после столкновения легковушки и фуры на Калужском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Пожарные на месте работают", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о пожаре после столкновения легковушки и фуры на Калужском шоссе.
Ранее ряд СМИ сообщал, что легковой автомобиль загорелся после столкновения с грузовиком на Калужском шоссе в районе Вороново.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калужское шоссеРоссия
 
 
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