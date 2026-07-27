В Москве вспыхнул пожар после столкновения легковушки и фуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Калужском шоссе в Москве произошло столкновение легковушки и фуры.
- Сотрудники МЧС работают на месте пожара, возникшего после ДТП.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС работают на месте пожара, возникшего после столкновения легковушки и фуры на Калужском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Пожарные на месте работают", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о пожаре после столкновения легковушки и фуры на Калужском шоссе.
Ранее ряд СМИ сообщал, что легковой автомобиль загорелся после столкновения с грузовиком на Калужском шоссе в районе Вороново.