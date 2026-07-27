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В Москве задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка с детской площадки - РИА Новости, 27.07.2026
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18:32 27.07.2026 (обновлено: 21:16 27.07.2026)
В Москве задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка с детской площадки

На юго-западе Москвы задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка с площадки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На детской площадке на улице Панферова в Москве неизвестный мужчина приставал к детям и пытался увести ребенка, представившись его близким родственником.
  • Полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел для дальнейших разбирательств.
  • Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который под видом близкого родственника пытался увести восьмилетнего ребенка с детской площадки на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
В ведомстве сообщили, что 25 июля в полицию поступила информация очевидцев о том, что на детской площадке на улице Панферова неизвестный мужчина пристает к детям.
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"Прибывшие на адрес сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Гагаринскому району Москвы обнаружили на детской площадке мужчину 2001 года рождения, который ранее подошел к ребенку 2018 года рождения и, представившись его близким родственником, попытался увести несовершеннолетнего с детской площадки", — сказали в пресс-службе.
Полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел для дальнейших разбирательств.
Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, заключили в ведомстве.
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