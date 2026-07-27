В Москве задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка с детской площадки

Краткий пересказ от РИА ИИ На детской площадке на улице Панферова в Москве неизвестный мужчина приставал к детям и пытался увести ребенка, представившись его близким родственником.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел для дальнейших разбирательств.

Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который под видом близкого родственника пытался увести восьмилетнего ребенка с детской площадки на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.

В ведомстве сообщили, что 25 июля в полицию поступила информация очевидцев о том, что на детской площадке на улице Панферова неизвестный мужчина пристает к детям.

"Прибывшие на адрес сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Гагаринскому району Москвы обнаружили на детской площадке мужчину 2001 года рождения, который ранее подошел к ребенку 2018 года рождения и, представившись его близким родственником, попытался увести несовершеннолетнего с детской площадки", — сказали в пресс-службе.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел для дальнейших разбирательств.