Москвичей предупредили о дожде с грозой в понедельник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ближайшие часы и до конца дня 27 июля в Москве ожидаются кратковременный дождь, местами ливень, гроза.
- При грозе возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь, местами ливень, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие часы, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня 27 июля местами в столице ожидаются кратковременный дождь, местами ливень, гроза. При грозе усиление ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.