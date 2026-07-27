Евразийская ассоциация саксофонистов пригласит в Москву японских музыкантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евразийская ассоциация саксофонистов планирует организовать гастроли Токийского духового оркестра Косэй в Москве.
- Тарас Гусаров, вице-президент ассоциации, отметил, что сложные отношения между Россией и Японией не мешают сотрудничеству музыкантов.
ТОКИО, 27 июл – РИА Новости. Евразийская ассоциация саксофонистов планирует пригласить на гастроли в Москву музыкантов Токийского духового оркестра Косэй (Tokyo Kosei Wind Orchestra, TKWO), рассказал в интервью РИА Новости вице-президент ассоциации Тарас Гусаров.
Тарас Гусаров находится в турне в Японии, где он даст концерт в составе Московского квартета саксофонистов. Он отметил, что непростые отношения между двумя странами не мешают контактам между музыкантами.
"Япония и Россия сейчас не в лучших отношениях, что не мешает музыкантам сотрудничать, обмениваться опытом и с большим уважением друг к другу относиться. Мы мечтаем, чтобы Токийский духовой оркестр Косэй приехал в Москву с большим концертом; Евразийская ассоциация саксофонистов начнет его организовывать. Я надеюсь, что у нас это получится", — рассказал музыкант.
Как отметил Гусаров, этот оркестр, по мнению многих ярких музыкантов, является одним из лучших духовых оркестров мира. "Мы хотим, чтобы он приехал в Россию и дал образцово-показательный концерт в сотрудничестве с Московским квартетом саксофонистов и, возможно, с другими музыкантами", — подчеркнул вице-президент ассоциации.
В рамках турне прошли концерты в Пекине, Тайбэе и Бангкоке. Завершающий концерт пройдет в японской Йокогаме в понедельник. Будут исполнены произведения русских и советских композиторов.