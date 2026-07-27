Евразийская ассоциация саксофонистов пригласит в Москву японских музыкантов

Как отметил Гусаров, этот оркестр, по мнению многих ярких музыкантов, является одним из лучших духовых оркестров мира. "Мы хотим, чтобы он приехал в Россию и дал образцово-показательный концерт в сотрудничестве с Московским квартетом саксофонистов и, возможно, с другими музыкантами", — подчеркнул вице-президент ассоциации.