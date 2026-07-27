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В Москве мужчина выманил у женщины деньги под предлогом лечения ее ребенка - РИА Новости, 27.07.2026
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11:46 27.07.2026 (обновлено: 13:11 27.07.2026)
В Москве мужчина выманил у женщины деньги под предлогом лечения ее ребенка

В Москве мужчина выманил у женщины 6 млн рублей под предлогом лечения ее ребенка

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAXМужчина, выманивший у женщины деньги под предлогом лечения ее ребенка в Москве
Мужчина, выманивший у женщины деньги под предлогом лечения ее ребенка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAX
Мужчина, выманивший у женщины деньги под предлогом лечения ее ребенка в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина в Москве выманил у женщины 6 миллионов рублей под предлогом организации лечения ее ребенка.
  • Обманщик потратил полученные деньги на погашение личных долгов.
  • Останкинская межрайонная прокуратура добилась заключения обвиняемого под стражу.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мужчина в Москве выманил у женщины 6 миллионов рублей под предлогом организации лечения ее ребенка, а потратил деньги на оплату собственных долгов, суд арестовал его, сообщает прокуратура столицы.
Отмечается, что 43-летний мужчина узнал о том, что женщина ищет частную клинику для медицинской помощи ребенку, и предложил свои услуги. В начале сентября 2025 года он передал потерпевшей поддельные документы с расчетом стоимости лечения и организовал звонок через мессенджер якобы от представителя клиники, который подтвердил условия. Более того, он вел с ней переписку с различных аккаунтов - и от себя, и от имени представителя клиники.
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После того, как женщина обратилась в клинику напрямую, оказалось, что ни одного платежа на счет медучреждения не поступило. Обвиняемый перестал выходить на связь, а отправленные потерпевшей 6 миллионов рублей потратил на погашение личных долгов.
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"С учетом позиции Останкинской межрайонной прокуратуры заключен под стражу мужчина, обвиняемый в мошенничестве под предлогом лечения ребенка. Фигуранту 1983 года рождения предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в официальном канале надзорного ведомства на платформе "Макс".
Подчеркивается, что привлечение мужчины к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.
Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в 2025 году у ребенка диагностировали тяжелое заболевание, помочь могла операция за рубежом - обвиняемый пообещал организовать лечение за границей вне очереди. Женщина обратилась в благотворительный фонд, чтобы собрать необходимую сумму, и деньги были переданы ей под расписку с обязательством предоставить подтверждение проведения операции. Мужчина получил 6,1 миллиона рублей и скрылся, задержали его в Новосибирске.
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