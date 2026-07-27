В Москве мужчина выманил у женщины деньги под предлогом лечения ее ребенка

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мужчина в Москве выманил у женщины 6 миллионов рублей под предлогом организации лечения ее ребенка, а потратил деньги на оплату собственных долгов, суд арестовал его, сообщает прокуратура столицы.

Отмечается, что 43-летний мужчина узнал о том, что женщина ищет частную клинику для медицинской помощи ребенку, и предложил свои услуги. В начале сентября 2025 года он передал потерпевшей поддельные документы с расчетом стоимости лечения и организовал звонок через мессенджер якобы от представителя клиники, который подтвердил условия. Более того, он вел с ней переписку с различных аккаунтов - и от себя, и от имени представителя клиники.