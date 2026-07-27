В Москве иностранцу предъявили обвинение за нападение на контролера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иностранец напал на контролера в автобусе в Москве, когда тот проверял другого пассажира.
- Возбуждено уголовное дело, мужчине предъявили обвинение.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Иностранец напал на контролера, когда тот проверял другого пассажира-безбилетника в автобусе в Москве, ему предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.
По данным следствия, 17 июля 2026 года контролер пресекал безбилетный проезд пассажира автобуса. В ходе проверки посторонний мужчина, не имевший отношения к ситуации, препятствовал работе контролера. Понимая, что перед ним представитель власти при исполнении, мужчина напал на контролера и применил к нему насилие.
Отмечается, что расследование продолжается.