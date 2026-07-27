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В Москве иностранцу предъявили обвинение за нападение на контролера - РИА Новости, 27.07.2026
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10:31 27.07.2026 (обновлено: 10:32 27.07.2026)
В Москве иностранцу предъявили обвинение за нападение на контролера

В Москве иностранцу предъявили обвинение за нападение на контролера в автобусе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранец напал на контролера в автобусе в Москве, когда тот проверял другого пассажира.
  • Возбуждено уголовное дело, мужчине предъявили обвинение.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Иностранец напал на контролера, когда тот проверял другого пассажира-безбилетника в автобусе в Москве, ему предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.
По данным следствия, 17 июля 2026 года контролер пресекал безбилетный проезд пассажира автобуса. В ходе проверки посторонний мужчина, не имевший отношения к ситуации, препятствовал работе контролера. Понимая, что перед ним представитель власти при исполнении, мужчина напал на контролера и применил к нему насилие.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении иностранного гражданина... Ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что расследование продолжается.
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