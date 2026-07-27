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Правительство Москвы стало партнером трека "Бережливые технологии" - РИА Новости, 27.07.2026
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09:15 27.07.2026
Правительство Москвы стало партнером трека "Бережливые технологии"

Московский онлайн-курс для бизнеса включен в программу "Креативный код. Россия"

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Дистанционный курс "Свое дело: новый уровень" стал частью обучающего блока специального направления "Бережливые технологии" национальной программы развития малого и среднего бизнеса (МСБ) "Креативный код. Россия", сообщает пресс-служба комплекса экономической политики города Москвы.
Отмечается, что данный курс помогает предпринимателям из различных российских регионов узнать об инструментах, которые помогут нарастить производительность труда и получать больше прибыли.
Образовательный курс разработан московскими департаментом экономической политики и развития и департаментом предпринимательства и инновационного развития, АНО "Мосстратегия" и ГБУ "Малый бизнес Москвы". Как подчеркнула заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития города города Мария Багреева, более 800 московских предпринимателей уже завершили курс.
"Программа знакомит с принципами бережливого производства, учит выявлять потери и оптимизировать бизнес-процессы. В основе – методология проекта “Производительность труда”, которая уже доказала эффективность на московских предприятиях. Теперь этот опыт будет масштабирован на всероссийском уровне: курс вошел в национальную программу "Креативный код. Россия" и стал доступен бизнесу в других регионах страны", – приводит пресс-служба слова Багреевой.
Программа создана для предпринимателей, у которых есть цель нарастить эффективность внутренних процессов и тем самым поднять компанию на новый уровень. Курс адаптирован под задачи МСБ.
Национальная программа "Креативный код. Россия" создана для того, чтобы российские компании могли адаптироваться и найти новые решения в условиях изменения экономической структуры. В ее спецтрек "Бережливые технологии" входят решения, которые помогают бизнесменам сделать их дело более эффективным.
ГБУ "Малый бизнес Москвы" подведомственно столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. В специальных центрах у предпринимателей есть возможность узнать о мерах господдержки, которые помогут развить бизнес. Для компаний доступны бесплатные форумы, семинары, тренинги, конференции.
АНО "Мосстратегия" подведомственна департаменту экономической политики и развития города Москвы. Организация воплощает в жизнь в столице федеральный проект "Производительность труда". Участие в проекте бесплатное, заявки принимаются на сайте организации.
Ранее в Москве обсудили перспективы и барьеры роботизации столичных предприятий. В круглом столе принимала участие Багреева.
Мария Багреева на круглом столе с интеграторами и поставщиками роботизированных решений - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
В Москве обсудили перспективы роботизации столичных предприятий
23 июля, 09:14
 
МоскваМария БагрееваТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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