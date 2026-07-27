Краткий пересказ от РИА ИИ
- Молдавия присоединилась к "коалиции желающих" 13 июля.
- В "коалицию желающих" входят более 30 стран, и ее инициаторами стали Великобритания и Франция.
- Вступление Молдавии продиктовано стремлением властей страны угодить Западу, заявила Мария Захарова.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Вступление Молдавии в "коалицию желающих" продиктовано стремлением властей страны угодить Западу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее инициаторами стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июля назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.