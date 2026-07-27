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В МИД объяснили вступление Молдавии в "коалицию желающих" - РИА Новости, 27.07.2026
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16:03 27.07.2026 (обновлено: 16:14 27.07.2026)
В МИД объяснили вступление Молдавии в "коалицию желающих"

МИД: вступление Молдавии в "коалицию желающих" связано с желанием угодить Западу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавия присоединилась к "коалиции желающих" 13 июля.
  • В "коалицию желающих" входят более 30 стран, и ее инициаторами стали Великобритания и Франция.
  • Вступление Молдавии продиктовано стремлением властей страны угодить Западу, заявила Мария Захарова.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Вступление Молдавии в "коалицию желающих" продиктовано стремлением властей страны угодить Западу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Стараясь угодить своим спонсорам западным, Кишинев поддерживает любые антироссийские авантюры Брюсселя. Например, 13 июля руководство Молдавии присоединилось к так называемой "коалиции желающих", - сказала Захарова на брифинге.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее инициаторами стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июля назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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