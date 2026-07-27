Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли более 230 военных и бронетранспортер М113 производства США за сутки.
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в нескольких районах ДНР.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли более 230 военных, бронетранспортер М113 производства США за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николайполье, Семеновка, Ореховатка, Никанорова, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Краматорск в ДНР.
"За сутки противник потерял более 230 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и 19 автомобилей", - говорится в сводке.
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