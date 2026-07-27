Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 27.07.2026 (обновлено: 12:20 27.07.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Юга"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ потеряли более 230 военных и бронетранспортер М113 производства США за сутки.
  • Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в нескольких районах ДНР.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли более 230 военных, бронетранспортер М113 производства США за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николайполье, Семеновка, Ореховатка, Никанорова, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Краматорск в ДНР.
"За сутки противник потерял более 230 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и 19 автомобилей", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАСеменовка (Краматорск)КраматорскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала