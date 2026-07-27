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Минтранс утвердил новые правила обслуживания пассажиров на борту самолетов - РИА Новости, 27.07.2026
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01:11 27.07.2026
Минтранс утвердил новые правила обслуживания пассажиров на борту самолетов

Минтранс: в самолетах будут показывать фильмы с субтитрами и тифлокомментариями

© Fotolia / hxdylПассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Fotolia / hxdyl
Пассажиры в салоне самолета . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 марта 2027 года в российских самолетах часть фильмов будет показываться с субтитрами для пассажиров с нарушением слуха и тифлокомментариями для пассажиров с нарушением зрения.
  • С 1 сентября 2026 года в России заработает возможность бесплатного бронирования мест в самолете на этапе покупки билета, а также гарантированное место рядом для сопровождающего без дополнительной платы, включая ветеранов СВО.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В самолетах в России будут показывать на борту часть фильмов с субтитрами и тифлокомментариями, говорится в приказе Минтранса РФ, который изучило РИА Новости.
Это заработает с 1 марта 2027 года.
"В случае если перевозчик осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, часть определенных перевозчиком фильмов должна иметь субтитры для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии для пассажиров из числа инвалидов по зрению на русском языке", - написано в документе.
Другие пункты новых правил обслуживания маломобильных пассажиров в самолете и аэропортах заработают в России с 1 сентября 2026 года. В частности, теперь места в самолете можно будет бронировать бесплатно еще на этапе покупки билета. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий, то ему гарантировано место рядом, без дополнительной платы.
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