Минтранс утвердил новые правила обслуживания пассажиров на борту самолетов

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В самолетах в России будут показывать на борту часть фильмов с субтитрами и тифлокомментариями, говорится в приказе Минтранса РФ, который изучило РИА Новости.

"В случае если перевозчик осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, часть определенных перевозчиком фильмов должна иметь субтитры для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии для пассажиров из числа инвалидов по зрению на русском языке", - написано в документе.