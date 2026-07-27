Минтранс утвердил новые правила обслуживания пассажиров на борту самолетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 марта 2027 года в российских самолетах часть фильмов будет показываться с субтитрами для пассажиров с нарушением слуха и тифлокомментариями для пассажиров с нарушением зрения.
- С 1 сентября 2026 года в России заработает возможность бесплатного бронирования мест в самолете на этапе покупки билета, а также гарантированное место рядом для сопровождающего без дополнительной платы, включая ветеранов СВО.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В самолетах в России будут показывать на борту часть фильмов с субтитрами и тифлокомментариями, говорится в приказе Минтранса РФ, который изучило РИА Новости.
Это заработает с 1 марта 2027 года.
"В случае если перевозчик осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, часть определенных перевозчиком фильмов должна иметь субтитры для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии для пассажиров из числа инвалидов по зрению на русском языке", - написано в документе.
Другие пункты новых правил обслуживания маломобильных пассажиров в самолете и аэропортах заработают в России с 1 сентября 2026 года. В частности, теперь места в самолете можно будет бронировать бесплатно еще на этапе покупки билета. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий, то ему гарантировано место рядом, без дополнительной платы.