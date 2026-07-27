Адвокаты подали в суд на президента Аргентины после его поездки в Бразилию

Краткий пересказ от РИА ИИ Аргентинские адвокаты подали в суд на президента Хавьера Милея после его поездки в Бразилию, которая спровоцировала конфликт между странами.

Милея обвиняют в нецелевом использовании государственных средств в связи с участием в оппозиционном мероприятии в Бразилии.

Адвокаты требуют от правительства предоставить информацию о расходах, связанных с президентской поездкой, и вызвать Милея для дачи показаний.

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл - РИА Новости. Аргентинские адвокаты подали в суд на президента страны Хавьера Милея после его поездки в Бразилию, которая спровоцировала конфликт между странами, сообщили РИА Новости источники в судебных кругах.

Милей 25 июля в Сан-Паулу был одним из гостей на съезде Либеральной партии, которая утвердила оппозиционера Флавио Болсонару своим кандидатом на пост президента Бразилии . Там аргентинский президент раскритиковал политику действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы и грубо высказался в адрес судьи Верховного федерального суда Алешандри ди Мораиса.

"Против Милея подан уголовный иск (по обвинениям - ред.) в нецелевом использовании государственных средств в связи с его поездкой в Бразилию", - сообщил собеседник агентства.

В заявлении утверждается, что аргентинский президент использовал президентский самолет и государственные средства для участия в оппозиционном мероприятии в Бразилии в поддержку кандидатуры Болсонару. Кроме того, в иске упоминается, что критические и грубые высказывания Милея в адрес властей Бразилии нанесли ущерб двусторонним отношениям. Это, по оценке авторов заявления, также говорит о нецелевом использовании средств.