Адвокаты подали в суд на президента Аргентины после его поездки в Бразилию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аргентинские адвокаты подали в суд на президента Хавьера Милея после его поездки в Бразилию, которая спровоцировала конфликт между странами.
- Милея обвиняют в нецелевом использовании государственных средств в связи с участием в оппозиционном мероприятии в Бразилии.
- Адвокаты требуют от правительства предоставить информацию о расходах, связанных с президентской поездкой, и вызвать Милея для дачи показаний.
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл - РИА Новости. Аргентинские адвокаты подали в суд на президента страны Хавьера Милея после его поездки в Бразилию, которая спровоцировала конфликт между странами, сообщили РИА Новости источники в судебных кругах.
Милей 25 июля в Сан-Паулу был одним из гостей на съезде Либеральной партии, которая утвердила оппозиционера Флавио Болсонару своим кандидатом на пост президента Бразилии. Там аргентинский президент раскритиковал политику действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы и грубо высказался в адрес судьи Верховного федерального суда Алешандри ди Мораиса.
"Против Милея подан уголовный иск (по обвинениям - ред.) в нецелевом использовании государственных средств в связи с его поездкой в Бразилию", - сообщил собеседник агентства.
В заявлении утверждается, что аргентинский президент использовал президентский самолет и государственные средства для участия в оппозиционном мероприятии в Бразилии в поддержку кандидатуры Болсонару. Кроме того, в иске упоминается, что критические и грубые высказывания Милея в адрес властей Бразилии нанесли ущерб двусторонним отношениям. Это, по оценке авторов заявления, также говорит о нецелевом использовании средств.
В иске содержится требование к правительству предоставить всю информацию, касающуюся президентской поездки, включая детали в отношении расходов, суточных, членов делегации. Адвокаты также потребовали после сбора доказательств вызвать Милея для дачи показаний.