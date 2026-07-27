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Москва ответит на высылку сотрудника посольства из Румынии, заявили в МИД - РИА Новости, 27.07.2026
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19:09 27.07.2026
Москва ответит на высылку сотрудника посольства из Румынии, заявили в МИД

МИД: Москва ответит на высылку сотрудника российского посольства из Румынии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румыния высылает одного из сотрудников посольства России в Бухаресте после инцидента с дроном.
  • В МИД РФ заявили, что Москва ответит на высылку сотрудника российского посольства из Румынии.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Москва ответит на высылку сотрудника российского посольства из Румынии, заявили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее стало известно, что Румыния высылает одного из сотрудников посольства России в Бухаресте после инцидента с дроном.
"Российская сторона даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.
Президент Румынии Никушор Дан ранее утверждал, что истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны. Доказательств того, что беспилотник мог принадлежать России, не приводилось. В связи с инцидентом в МИД Румынии был вызван посол России Владимир Липаев.
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В миреРумынияРоссияМоскваНикушор ДанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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