Москва ответит на высылку сотрудника посольства из Румынии, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Румыния высылает одного из сотрудников посольства России в Бухаресте после инцидента с дроном.
- В МИД РФ заявили, что Москва ответит на высылку сотрудника российского посольства из Румынии.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Москва ответит на высылку сотрудника российского посольства из Румынии, заявили РИА Новости в МИД РФ.
"Российская сторона даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.
Президент Румынии Никушор Дан ранее утверждал, что истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны. Доказательств того, что беспилотник мог принадлежать России, не приводилось. В связи с инцидентом в МИД Румынии был вызван посол России Владимир Липаев.