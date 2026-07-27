Москва ответит на высылку сотрудника посольства из Румынии, заявили в МИД

Президент Румынии Никушор Дан ранее утверждал, что истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны. Доказательств того, что беспилотник мог принадлежать России, не приводилось. В связи с инцидентом в МИД Румынии был вызван посол России Владимир Липаев.