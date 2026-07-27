Рейтинг@Mail.ru
Санкции США за импорт энергоресурсов из России опасны для мира, заявил МИД - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 27.07.2026
Санкции США за импорт энергоресурсов из России опасны для мира, заявил МИД

Захарова: санкции США за импорт энергоресурсов из РФ опасны для мира

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что введение США санкций против стран-импортеров энергоресурсов из России опасно для экономики всего мира.
  • Законопроект предусматривает пошлину до 500 % на весь прямой импорт из России в США и наделяет президента правом вводить пошлины в размере до 100 % на товары из пяти стран — крупнейших покупателей российских нефти и газа.
  • Мария Захарова отметила, что попытка подорвать энергетическое сотрудничество России с партнерами приведет к дестабилизации рынков, инфляции, фрагментации мировой торговли и снижению благосостояния в большинстве государств мира.
РЖЕВ (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Введение США санкций против стран-импортеров энергоресурсов из России в рамках обсуждаемого в американском конгрессе законопроекта опасно для экономики всего мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Законопроект предусматривает пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США, а также наделяет президента правом вводить пошлины в размере до 100% на товары из пяти стран - крупнейших покупателей российских нефти и газа - и из стран, "содействующих обходу санкций".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Захарова прокомментировала американский проект о санкциях против России
Вчера, 18:04
"Попытка подорвать наше энергетическое сотрудничество с партнерами на фоне кризиса в Ормузском проливе неизбежно повлечет дальнейшую дестабилизацию рынков", - сказала Захарова на брифинге.
Среди других последствий дипломат назвала инфляцию, фрагментацию мировой торговли, снижение благосостояния в большинстве государств мира.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Этот поезд ушел: Россию сто раз предупреждали, но она не послушалась
2 июля, 08:00
 
РоссияСШАМария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала