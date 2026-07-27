РЖЕВ (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Введение США санкций против стран-импортеров энергоресурсов из России в рамках обсуждаемого в американском конгрессе законопроекта опасно для экономики всего мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.