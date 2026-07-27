Санкции США за импорт энергоресурсов из России опасны для мира, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что введение США санкций против стран-импортеров энергоресурсов из России опасно для экономики всего мира.
- Законопроект предусматривает пошлину до 500 % на весь прямой импорт из России в США и наделяет президента правом вводить пошлины в размере до 100 % на товары из пяти стран — крупнейших покупателей российских нефти и газа.
- Мария Захарова отметила, что попытка подорвать энергетическое сотрудничество России с партнерами приведет к дестабилизации рынков, инфляции, фрагментации мировой торговли и снижению благосостояния в большинстве государств мира.
РЖЕВ (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Введение США санкций против стран-импортеров энергоресурсов из России в рамках обсуждаемого в американском конгрессе законопроекта опасно для экономики всего мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Попытка подорвать наше энергетическое сотрудничество с партнерами на фоне кризиса в Ормузском проливе неизбежно повлечет дальнейшую дестабилизацию рынков", - сказала Захарова на брифинге.
Среди других последствий дипломат назвала инфляцию, фрагментацию мировой торговли, снижение благосостояния в большинстве государств мира.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.