МИД пообещал привлечь к ответственности причастных к украинскому террору

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Все причастные к террору "под флагом" Киева будут привлечены к неминуемой ответственности, заявили в министерстве иностранных дел РФ, комментируя атаки ВСУ на Ростовскую область.

Губернатор региона Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в результате ночной воздушной атаки на регион восемь человек пострадали и двое погибли. В Ростове-на-Дону повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также соцучреждение.