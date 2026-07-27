МИД пообещал привлечь к ответственности причастных к украинскому террору

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ночной воздушной атаки на Ростовскую область восемь человек пострадали и двое погибли.
- Министерство иностранных дел РФ заявило, что все причастные к атакам «под флагом» Киева будут привлечены к неминуемой ответственности.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Все причастные к террору "под флагом" Киева будут привлечены к неминуемой ответственности, заявили в министерстве иностранных дел РФ, комментируя атаки ВСУ на Ростовскую область.
Губернатор региона Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в результате ночной воздушной атаки на регион восемь человек пострадали и двое погибли. В Ростове-на-Дону повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также соцучреждение.