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МИД пообещал привлечь к ответственности причастных к украинскому террору - РИА Новости, 27.07.2026
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18:07 27.07.2026 (обновлено: 18:11 27.07.2026)
МИД пообещал привлечь к ответственности причастных к украинскому террору

МИД: все причастные к украинскому террору будут привлечены к ответственности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ночной воздушной атаки на Ростовскую область восемь человек пострадали и двое погибли.
  • Министерство иностранных дел РФ заявило, что все причастные к атакам «под флагом» Киева будут привлечены к неминуемой ответственности.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Все причастные к террору "под флагом" Киева будут привлечены к неминуемой ответственности, заявили в министерстве иностранных дел РФ, комментируя атаки ВСУ на Ростовскую область.
"Все причастные к террору "под флагом" Киева будут установлены Следственным комитетом России и привлечены к неминуемой ответственности", - говорится в заявлении ведомства.
Губернатор региона Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в результате ночной воздушной атаки на регион восемь человек пострадали и двое погибли. В Ростове-на-Дону повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также соцучреждение.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
МИД рассказал, что будет означать замалчивание атак ВСУ на Ростов-на-Дону
Вчера, 17:35
 
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