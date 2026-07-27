МИД рассказал, что будет означать замалчивание атак ВСУ на Ростов-на-Дону

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД заявил, что замалчивание атак ВСУ на Ростов-на-Дону и Ростовскую область будет считаться соучастием в террористической деятельности.
- В результате ночной воздушной атаки на регион восемь человек пострадали и двое погибли, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Замалчивание атак ВСУ на Ростов-на-Дону и Ростовскую область будет соучастием в террористической деятельности украинских неонацистов, сообщает МИД РФ.
"Их (атак ВСУ - ред.) замалчивание будет означать не что иное, как соучастие в террористической деятельности украинских неонацистов и поощрение их новых преступлений", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Губернатор региона Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в результате ночной воздушной атаки на регион восемь человек пострадали и двое погибли. В Ростове-на-Дону повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также соцучреждение.
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