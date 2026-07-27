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МИД выразил соболезнования близким погибших в Ростовской области - РИА Новости, 27.07.2026
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17:32 27.07.2026 (обновлено: 17:38 27.07.2026)
МИД выразил соболезнования близким погибших в Ростовской области

МИД выразил соболезнования близким погибших при атаке ВСУ на Ростовскую область

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате атак ВСУ на Ростов-на-Дону и Ростовскую область.
  • В результате ночных воздушных атак ВСУ 25 и 27 июля погибли пять человек, включая ребенка, и не менее 13 человек получили ранения.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел России соболезнует родственникам и близким погибших в результате атак ВСУ на Ростов-на-Дону и Ростовскую область, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В результате ночных воздушных атак ВСУ 25 и 27 июля на Ростов-на-Дону и другие населенные пункты Ростовской области погибли пять человек, включая ребенка, получили ранения не менее 13 человек, в том числе подросток.
"Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.
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