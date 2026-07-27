МИД: курс внешней политики России не изменится под санкционным давлением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Курс внешней политики России не изменится под санкционным давлением Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- Мария Захарова отметила, что принятые Евросоюзом меры нанесут ущерб глобальной энергетической безопасности.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Курс внешней политики России не изменится под санкционным давлением Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Принятые Евросоюзом меры в отношении российского топливно-энергетического комплекса, как и остальные элементы очередного санкционного так называемого пакета, не приведут к изменению российского внешнеполитического курса", - сказала она в ходе брифинга в понедельник.
"Однако они совершенно точно - это прогнозируют все - нанесут ущерб глобальной энергетической безопасности, которая, мягко скажем, на фоне напряженности на Ближнем Востоке и так находится в более чем уязвимом положении", - добавила Захарова.
Как отметила официальный представитель МИД, "то, что в Брюсселе устроили вокруг ситуации с потолком цен на нефть, иначе как фарсом просто назвать невозможно".
"Мы уже давно привыкли к тому, что Европейский союз произвольно меняет любые правила игры в отношении российского топливно-энергетического комплекса и других сфер, не думая о последствиях таких решений ни для своих государств-членов и населения, ни уж тем более для третьих стран. Но здесь, конечно, абсурд", - подчеркнула она.