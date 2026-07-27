В МИД прокомментировали утверждение 21-го пакета санкций против России

То, что в Брюсселе устроили вокруг ситуации с потолком цен на нефть, иначе как фарсом назвать невозможно, добавила дипломат. По ее словам, Евросоюз на ходу переписывает собственные антироссийские санкции: согласована заморозка текущего уровня ценового потолка на год вперед, иначе рыночная конъюнктура привела бы к его автоматическому росту.

"Это говорит в первую очередь об их интеллектуальных способностях, а лучше сказать, об их отсутствии. Принятые меры не приведут к изменению российского внешнеполитического курса, но совершенно точно нанесут ущерб глобальной энергетической безопасности. Но кого эти мелочи волнуют в Брюсселе? Как говорится, копать так копать", - заключила Захарова.​