Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет ЕС 23 июля согласовал 21-й пакет санкций против России.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новыми санкциями Брюссель "беспросветно зарыл себя в яму".
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Брюссель вводом новых санкций против России беспросветно зарыл себя в яму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Совет ЕС 23 июля согласовал 21-й пакет санкций, включающий запрет операций с рядом российских банков, меры против так называемого теневого флота и продление потолка цен на нефть.
"Уже забыли, что периодически надо посматривать куда-то наверх. А так, если бы посматривали, увидели бы, что давным-давно себя закопали, и нет никакой возможности без руки сверху им оттуда выбраться. Они углубились беспросветно... в собственную же яму", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя утвержденный пакет ограничений Евросоюза.
То, что в Брюсселе устроили вокруг ситуации с потолком цен на нефть, иначе как фарсом назвать невозможно, добавила дипломат. По ее словам, Евросоюз на ходу переписывает собственные антироссийские санкции: согласована заморозка текущего уровня ценового потолка на год вперед, иначе рыночная конъюнктура привела бы к его автоматическому росту.
"Это говорит в первую очередь об их интеллектуальных способностях, а лучше сказать, об их отсутствии. Принятые меры не приведут к изменению российского внешнеполитического курса, но совершенно точно нанесут ущерб глобальной энергетической безопасности. Но кого эти мелочи волнуют в Брюсселе? Как говорится, копать так копать", - заключила Захарова.